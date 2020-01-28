Koronavirüsü kabusu! Ses kaydı basına sızdı: Sadece Vuhan’da 2 bin 744 ölü var

Çin'de 60 milyon kişi koronavirüs nedeniyle karantinada. Ordu Vuhan'ı kuşattı. Şehir dışına çıkmak isteyen vuruluyor. Çin'in virüse kontrol altına alınca Vuhan'ı yıkmayı düşündüğü öne sürülüyor. Kentten sızan ses kaydına göre sadece Vuhan'da 100 bin vaka ve 2 bin 744 ölü var.

28.01.2020 07:41 - Son Güncelleme: 28.01.2020 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





