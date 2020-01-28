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Koronavirüsü kabusu! Ses kaydı basına sızdı: Sadece Vuhan’da 2 bin 744 ölü var

Çin'de 60 milyon kişi koronavirüs nedeniyle karantinada. Ordu Vuhan'ı kuşattı. Şehir dışına çıkmak isteyen vuruluyor. Çin'in virüse kontrol altına alınca Vuhan'ı yıkmayı düşündüğü öne sürülüyor. Kentten sızan ses kaydına göre sadece Vuhan'da 100 bin vaka ve 2 bin 744 ölü var.

28.01.2020 07:41 - Son Güncelleme: 28.01.2020 07:53
Koronavirüsü kabusu! Ses kaydı basına sızdı: Sadece Vuhan’da 2 bin 744 ölü var

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü.
26 Ocak itibariyle 'koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 81 ulaştı.

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Koronavirüsü kabusu! Ses kaydı basına sızdı: Sadece Vuhan’da 2 bin 744 ölü var

Ölenlerin 27'sinin Huanan Deniz Ürünleri Pazarında çalışan veya ticaret yapan kişiler olduğu açıklandı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Vuhan'ın yıkılması gündemde.

Koronavirüsü kabusu! Ses kaydı basına sızdı: Sadece Vuhan’da 2 bin 744 ölü var

100 BİN KİŞİDE GÖRÜLDÜ
Karantina altına alınan bölgedeki insan sayısı 60 milyona ulaştı. Kentten sızan ses kaydına göre sadece Vuhan'da 100 bin vaka ve 2 bin 744 ölü var. 30 binin üzerinde Çinli gözlem altında tutuluyor. Bölgede sürekli toplu mezar kazılıyor. Karantina altına alınan şehirlerin dünya ile bağlantısı kesiliyor, şehirlerarası yollar beton bloklarla kapatılıyor.

Koronavirüsü kabusu! Ses kaydı basına sızdı: Sadece Vuhan’da 2 bin 744 ölü var

Ormanlar kızıl ötesi İHA'larla izleniyor, kimse şehirden çıkarılmıyor. Şehir dışına çıkmak isteyen vuruluyor. Çin'in virüse kontrol altına alınca Vuhan'ı yıkmayı düşündüğü öne sürülüyor.

Koronavirüsü kabusu! Ses kaydı basına sızdı: Sadece Vuhan’da 2 bin 744 ölü var

Virüs Çin dışında da hızla yayılıyor. Hong Kong ve Macao özel idari bölgelerinde ve Tayvan'da toplam 17 kişi öldü. Tayland'da 7, Japonya'da 3, Güney Kore'de 4, ABD'de 5, Vietnam'da 2, Singapur'da 4, Malezya'da 3, Nepal'de 1, Fransa'da 3 ve Avustralya'da 5, Kamboçya'da 1, Kanada'da 2 vakaya rastlandı.

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