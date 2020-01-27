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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 22:08

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Suriyeli Mahmut ve ailesine vatandaşlık müjdesi

Son dakika haberine göre Başkan depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise 'a ve ailesine vatandaşlık hediye etti. Haberi A Haber canlı yayınında alan Mahmut, "Bu vatana ait olmak çok güzel bir duygu Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Mahmut ve ailesine müjde
Başkan depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise 'a ve ailesine vatandaşlık hediye etti. Haberi A Haber canlı yayınında alan Mahmut, "Bu vatana ait olmak çok güzel bir duygu Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

"BAŞKA ÇAREM YOKTU, ELLERİMLE KAZDIM"
Suriyeli Mahmut El Osman, "Depremin olduğu dakikalarda sokağa çıktım, kalabalığı gördüm. Binanın yıkıldığını gördüm. Bunun üzerine mutfağın penceresinden apartmana girdim. Hiçbir ses duymadım, ışık görmedim. Daha sonra apartmanın durumundan dolayı geri çıktım. Ancak çıkarken bir ses duydum, orada bir insanın var olduğundan emin oldum. Arkadaşlardan yardım istedim. O insanları enkaz altından çıkarmak ve kurtarmak için bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Kurtarma ekipleri daha gelmemişti, başka bir çarem yoktu ellerimle kazdım." ifadelerini kullandı.

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