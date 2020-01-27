Son dakika: Başkan Erdoğan Gambiya'da onuruna verilen yemeğe katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katıldı.







Bir otelde basına kapalı gerçekleşen resmi yemekte, Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.