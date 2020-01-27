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  • 27.01.2020 21:33
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 21:33

Son dakika: 'da koronavirüs alarmı! Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs vakası hastamız olmadı

Son dakika haberi! 'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkede kendini gösteren ölümcül koronavirüsü şüphesiyle 9'u Çinli 12 kişi 'da gözlem altına alındığı bildirilmişti. , "Kesin koronavirüs vakası olan hastamız olmadı" dedi.

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