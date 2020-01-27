Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkede kendini gösteren ölümcül koronavirüsü şüphesiyle 9'u Çinli 12 kişi Aksaray'da gözlem altına alındığı bildirilmişti.
KESİN HASTAMIZ OLMADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kesin koronavirüs vakası olan hastamız olmadı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
KESİN HASTAMIZ OLMADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kesin koronavirüs vakası olan hastamız olmadı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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