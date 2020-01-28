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  • 28.01.2020 10:05
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 10:05

Fatih'te operasyonu!

Fatih'te düzenlenen operasyonda bir miktar ile içki yapımında kullanılan madde ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler 'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldılar.

Fatih'te sahte içki operasyonu!

Fatih, Aksaray'da 15 ocakta şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapan mahalle bekçileri, Türkmenistan uyruklu Ahmet H.(26)'yi durdurdu. Ahmet H.'nin elinde taşıdığı poşetten şüphelenen bekçiler, poşetin içinde 5 şişe buldu.

Şüphelinin sahte içkilerini nereden temin ettiğini öğrenen polis, adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda Süleyman J.(23) ve Ovezgeldi N.(30) yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 54 litre sahte votka, 2 adet sahte votka, 2 adet 20 litrelik bidon, 46 adet yarım litrelik pet şişeler içinde metil alkol, 36 içki şişesi kapağı, şişe kapağı ısıtma cihazı, 471 sahte bandrol, 81 farklı marka etiket ve sahte içki satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 350 lira ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler 'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldılar.

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