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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 12:51

Son dakika: İletişim Başkanlığı 'daki e ilişkin son durumu açıkladı

Son dakika haberi... , 'da yaşanan 6.8'lik e ilişkin son durumu, yayınladığı bir infografik ile paylaştı. Buna göre, 45 kişi enkazdan sağ çıkartıldı, 39 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi yaralandı, 1.516 kişi taburcu edildi, 69 kişinin tedavisi sürüyor.

İletişim Başkanlığı açıkladı: Depremde 45 kişi...
, Sivrice ine ilişkin son durumu, yayınladığı bir infografik ile paylaştı.



İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, 45 kişi enkazdan sağ çıkartıldı, 39 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi yaralandı, 1.516 kişi taburcu edildi, 69 kişinin tedavisi sürüyor.

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