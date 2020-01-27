Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Elazığ Sivrice depremine ilişkin son durumu, yayınladığı bir infografik ile paylaştı.
İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, 45 kişi enkazdan sağ çıkartıldı, 39 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi yaralandı, 1.516 kişi taburcu edildi, 69 kişinin tedavisi sürüyor.
İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, 45 kişi enkazdan sağ çıkartıldı, 39 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi yaralandı, 1.516 kişi taburcu edildi, 69 kişinin tedavisi sürüyor.
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