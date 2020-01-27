Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.01.2020 09:17
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 09:17

Kandilii ve son ler listesi! 'da deprem mi oldu, şiddeti kaç? Uzmanlardan deprem açıklaması!

'da olacak mı? Deprem uzmanlarının yaptığı değerlendirmeler yakından takip ediliyor. İstanbul depremi hakkında yapılan açıklamaları öğrenmek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Ülkemizde yaşanan son depremler sonrasında korkuyla beklenen büyük İstanbul depreminin endişesi yaşanıyor. İşte İstanbul'da deprem olacak mı? Uzmanlar ne açıklama yaptı? Merak edilen detaylar haberimizde... Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa başka doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır.

İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilii ve AFAD son depremler listesi

İstanbul'da deprem olacak mı? Ülkemizde yaşanan son depremler sonrasında korkuyla beklenen büyük İstanbul depreminin endişesi yaşanıyor. Deprem uzmanlarının yaptığı değerlendirmeler yakından takip ediliyor. İstanbul depremi hakkında yapılan açıklamaları öğrenmek isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte İstanbul'da deprem olacak mı? Uzmanlar ne açıklama yaptı? Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. İşte Kandilii ve AFAD son depremler listesi

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKandilii ve AFAD son depremler listesi! İstanbul'da deprem mi oldu, şiddeti kaç? Uzmanlardan deprem açıklaması!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri