İstanbul'da deprem olacak mı? Ülkemizde yaşanan son depremler sonrasında korkuyla beklenen büyük İstanbul depreminin endişesi yaşanıyor. Deprem uzmanlarının yaptığı değerlendirmeler yakından takip ediliyor. İstanbul depremi hakkında yapılan açıklamaları öğrenmek isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte İstanbul'da deprem olacak mı? Uzmanlar ne açıklama yaptı? Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. İşte Kandilii ve AFAD son depremler listesi

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