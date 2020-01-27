Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.01.2020 12:45
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 12:52

: İstanbul Şile'de korkutan deprem! 27 Ocak Kandilli

haberi... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İstanbul'un Şile ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.5 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 27 Ocak Kandilli ...

İstanbul'da korkutan deprem!

... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Şile'nin Sofular mahallesindeki deprem yerin 5.5 kilometre altında saat 12.33'de gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İstanbul Şile'de korkutan deprem! 27 Ocak Kandilli son depremler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri