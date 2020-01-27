Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Şile'nin Sofular mahallesindeki deprem yerin 5.5 kilometre altında saat 12.33'de gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER