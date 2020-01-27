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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 18:14

Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Elazığ ve için ek ödenek gönderildi

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İdaresi ve Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.

Erdoğan talimat verdi! Elazığ ve Malatya için ek ödenek

Elazığ Sivrice'deki depremden etkilenen bölgelere yönelik toplam ödenek miktarının 44 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

10'AR MİLYON LİRA ÖDENEK
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İdaresi ile Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.



44 MİLYONA LİRAYA ULAŞTI
Böylelikle, Elazığ ve Malatya'ya bugüne kadar gönderilen ödenek miktarı 44 milyon liraya ulaştı.

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