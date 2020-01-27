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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 17:58

'de operasyonu: 3 kişi tutuklandı!

'de, madde metamfetamin, skunk, esrar ve eroin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 25 Ocak Cumartesi günü operasyon düzenledi.

Önceden tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, 55 gram skunk, 26 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 1,1 gram esrar ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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