Başkan Erdoğan'dan Gambiya'da önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın açıklaması yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

FETÖ'nün eğitim kurumu kisvesi altında yürüttüğü faaliyetleri ilk durduran ülke Gambiya'dır. Gambiya'nın bu kararlı adımı diğer Afrika ülkelerine de FETÖ ile mücadele noktasında örnek oldu. Biz de Gambiya'lı evlatlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasına müsaade etmedik. Türkiye Maarif Vakfı'na ait okulumuz başarıyla faaliyet gösteriyor. Vakfımızın bugün açılacak binalarda daha nitelikli nesiller yetiştireceğine inanıyorum. Bunun yanında Türkiye burslarıyla son 9 sene içerisinde 170 Gambiyalı öğrenciye ülkemizde üniversite imkanı sağladık.

Mezun öğrencilerimizin kendi ülkelerine doktor, mühendis gibi hizmet ettiklerini görmek bizim için gurur vericidir. Gambiya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz maalesef arzu ettiğimiz seviyede değildir. Türkiye ile Gambiya arasında 2019 yılında ticaret hacmi 55 milyon dolar oldu. İkili ticaretimizi daha dengeli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Ülkelerimiz arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasını 2013 yılında imzaladık. Bu anlaşmanın iç onayı sürecini biz ülkemizde tamamladık, Gambiya'daki iç onay sürecinin de kısa sürede tamamlanmasını diliyoruz.

Çifte vergilendirmenin önlenmesini öngören anlaşmanın yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli ve her iki tarafın da yararına olacak bir zeminde geliştirmeye çalışıyoruz. Yatırımcılarımız ürün satmanın ötesinde istihdam oluşturan Afrika'nın kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayan projelere ağırlık veriyor. Özellikle turizm, tarım, enerji, inşaat, savunma, teknoloji gibi sektörlerde Türk firmaları Gambiya'da örnek gösterilecek yatırımlara imza atacaklardır. Firmalarımızın komşu ülkelerde başarıyla gerçekleştirdiği prestijli projeler Gambiya için referanstır.

Gambiya hükümetinin yeni Gambiya vizyonunda müteahhitlerimize daha fazla sorumluluk vereceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle ziyaretimizin ülkelerimiz arasında yeni işbirliği kapılarının açılmasına vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşim Barrow'a bize ve heyetimize gösterdiği sıcak misafirperverlik için şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum.

"HAFTER'İN ATEŞKES GİBİ BARIŞ GİBİ BİR DERDİ YOKTUR"

SORU: Libya'da akan kanın durması için geçtiğimiz günlerde Berlin'de önemli zirve yapıldı, mutabakata varıldı. Ancak darbeci Hafter saldırılarına devam etti. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adım atacak?

Başkan Erdoğan: Gerek Berlin süreci gerekse Moskova her ikisinde de bildiğiniz gibi Hafter varılan veya hazırlanan metne imza atmamıştır. Sarrac imzasını atmıştır ama Hafter atmamıştır. Uluslararası toplantılarda eğer taraflar bu tür metinlere imza koymuyorlarsa burada bir mutabakat sağlanmıştır denilemez. Berlin süreci geniş katılımlı bir süreç olmasına rağmen aslında Hafter oteldeki odasından burayı takip etmiştir. Tabii bu 55 maddelik metin BM Güvenlik Konseyi'ne de gidecek. Ancak burada bir nokta çok önemli. O da şu, Hafter bütün bu süreçte sürekli kaçmıştır ve en son bu süreçten sonra da şimdi kendi sözcüsünün şu açıklaması çok manidardır. Libya'daki süreç namlunun ucundadır. Bu şunu gösteriyor, yani Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler.