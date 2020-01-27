Başkan Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Barrow ile başbaşa görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Barrow ile başbaşa görüştü.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow ile başbaşa görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Barrow ile başbaşa görüştü.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow ile başbaşa görüştü.
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