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  • 27.01.2020 23:37
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 23:37

Ekipler enkazda zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Emir'in kurtarma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberine göre 'da kurtarma çalışmaları sona erdi ama kurtarma anına ilişkin görüntüler gelmeye devam ediyor. Sürsürü Mahallesinde çöken Dilek Apartmanı'ndan çıkarılan 12 yaşındaki Emir'in kurtarılması için yürütülen yoğun çalışmaların görüntüsü ortaya çıktı.

AFAD ekiplerinin Emir'i kurtarma çabası kamerada

'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde birçok bina yıkıldı.

Yıkılan binalar arasında yer alan Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda yaşayan Çiçek ailesi, deprem nedeniyle enkaz altında kaldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ailenin en küçük üyesi 12 yaşındaki Mustafa Emir Çiçek'in enkaz altından kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, arama kurtarma çalışmaları sırasında Mustafa Emir'in yerini tespit eden Afet ve Yönetimi () Başkanlığı ekipleri, konuşarak Mustafa Emir'i rahatlamaya çalışıyor.

Moloz yığınları arasında sağlık ekiplerince serum bağlanan Mustafa Emir, daha sonra uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Mustafa Emir'in babası Selahattin, annesi Türkan ve ablası Kübra Çiçek de arama kurtarma ekiplerince enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı.

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