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  • 27.01.2020 21:19
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 21:19

Son dakika: Ambulansla drift yapan sürücü görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi! 'a hasta götürdükten sonra drift atan sürücü hakkında Valiliği'nden bir açıklama daha geldi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, ambulansla drift attığı belirlenen sürücünün görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Ambulansla drift yapan sürücüyle ilgili flaş karar

Valiliği, ambulansla drift attığı belirlenen sürücünün görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "drift yapmayan bir ambulans kalmıştı" başlığıyla video yayınlandığı belirtildi.

Söz konusu paylaşıma ilişkin yapılan incelemede ambulans ve ekibin 'a hasta götürdüğü belirlenirken sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğunun tespit edildiği ve hakkında soruşturma başlatılan ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.


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