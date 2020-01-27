Son dakika: Ambulansla drift yapan sürücü görevden uzaklaştırıldı

Hakkari Valiliği, ambulansla drift attığı belirlenen sürücünün görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "drift yapmayan bir ambulans kalmıştı" başlığıyla video yayınlandığı belirtildi.





Söz konusu paylaşıma ilişkin yapılan incelemede ambulans ve ekibin Van'a hasta götürdüğü belirlenirken sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğunun tespit edildiği ve hakkında soruşturma başlatılan ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.