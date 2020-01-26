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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 02:16

İletişim Başkanlığı'ndan Basın Kartı açıklaması

İletişim Başkanlığı, ilgili '' başlıklı bir bilgilendirme yayınladı. İletişim Başkanı  üzerinden yaptığı paylaşımda, "İletişimin her alanıyla ilgili Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan birikimimizle hareket ediyor ve kurumsal bir perspektif sunuyoruz. Basın Kartları konusu bu birikimimizle ele aldığımız ve bugünün şartlarını gözettiğimiz en hassas konular arasında." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanlığı'ndan Basın Kartı açıklaması

İletişim Başkanlığı, ilgili '' başlıklı bir bilgilendirme yayınladı.

Basın kartlarıyla ilgili yapılan bilgilendirmeyi hesabı üzerinden paylaşan İletişim Başkanı , şu ifadeleri kullandı:

"İletişimin her alanıyla ilgili Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan birikimimizle hareket ediyor ve kurumsal bir perspektif sunuyoruz. Basın Kartları konusu bu birikimimizle ele aldığımız ve bugünün şartlarını gözettiğimiz en hassas konular arasında."

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirme ve Altun'un paylaşımı şöyle:

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