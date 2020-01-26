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  • 26.01.2020 20:42
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 20:42

'den paylaşımı: Allahaısmarladık

, Cumhurbaşkanı 'ın davetiyle 'ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu. Merkel, Türkiye'ye veda ederken sosyal medya hesabından "Allahaısmarladık" notuyla bir de paylaşımda bulundu.

Merkel'den İstanbul paylaşımı

, hesabından 'ye yaptığı ziyaretle ilgili yayımladığı hikaye serisini, Cumhurbaşkanı 'la yürüdüğü bir fotoğrafıyla bitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel, veda ederken sosyal medya hesabı Instagram'dan 'Allahaısmarladık' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yürüdüğü bir İstanbul fotoğrafını paylaştı.

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