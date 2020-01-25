Son dakika: Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi

Alman Hükümetinin Basın ve Enformasyon Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Merkel, Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, İstanbul'dan döndükten sonra Türkiye'nin doğusunda şiddetli deprem meydana geldiğinden haberdar olduğunu, bundan acı ve üzüntü duyduğunu belirtti.

İnsanların hayatlarından koparıldığını, birçoğunun evlerini kaybettiğini ve bütün vilayetin bu doğal felaketten etkilendiğini aktaran Merkel, "Alman hükümeti adında size taziye dileklerimi ve aynı zamanda aktif destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Merkel, yarılara acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şansölye Merkel, dün İstanbul'da "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katılmış, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.



PUTİN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a, gönderdiği telgrafla Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.

Putin, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.



ALİYEV'DEN, ERDOĞAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.



Elazığ'daki yıkıcı depremin çok sayıda can kaybına ve yıkıma neden olmasına son derece üzüldüğünü belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mektubunda "Sayın Cumhurbaşkanı, Sevgili kardeşim. Bu, zor zamanda her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz belirtmek isterim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletiyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin" ifadeleri yer aldı.



BİR DESTEK DE BULGARİSTAN'DAN

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mektubu gönderdi, acil müdahalelerle yıkılan evlerden sağ insanların kurtulacağı umutlarını ifade etti. Borisov, kurtarma ve sağlık ekiplerinin profesyonel çalışmaları sayesinde, yıkılan binalardan enkaz altında kalan insanların kurtulacağı umutlarını ifade etti.



YUSUF İSLAM'DAN ELAZIĞ DEPREMİ DOLAYISIYLA DESTEK MESAJI

İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle destek mesajı yayımladı.

İslam, sosyal medya hesabından Elazığ'daki depremde kurtarma çalışmalarının sürdüğü yıkılmış bir binanın fotoğrafını paylaştı.

Dünyaca ünlü sanatçı İslam, paylaşımında depremde sevdiklerini kaybeden aileler ve kurtarma çalışmalarında bulunanların yanında olduğunu ifade etti.



DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, taziye ve destek mesajlarını iletti.

Daha önce Twitter'dan taziye dileklerini ileten Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de Kral 2. Abdullah'ın talimatıyla Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak, ülkesinin Türkiye'ye taziye ve desteklerini iletti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "Bu zor zamanda Türk halkıyla güçlü dayanışmamı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, "Dualarımız bu zor durumda kurbanlar ve aileleri ile birlikte. Allah herkesi korusun." mesajını Twitter hesabından paylaştı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ve Paraguay Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios da sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Meksika ve İspanya Dışişleri Bakanlıkları, Twitter'dan Türkiye ile dayanışma ve taziye mesajlarını paylaştı.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez, ayrıca sosyal medyadan "İspanya, deprem kurbanlarının aileleri ve arkadaşlarıyla yas tutuyor." paylaşımında bulundu.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, "Kalplerimiz Türk dostlarımızla, güçlü kal Türkiye." mesajını paylaştı.

Eski Afganistan Dışişleri Bakanı İdris Zaman, Twitter'dan, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunarken, "Türk kardeşlerimiz dualarımızda." ifadesine yer verdi.







