Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli yaptığı yazılı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının daha fazla can kaybı haberi gelmeden tamamlanmasını, acıların artmamasını temenni ettiklerini belirtti.
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli yaptığı yazılı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının daha fazla can kaybı haberi gelmeden tamamlanmasını, acıların artmamasını temenni ettiklerini belirtti.
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