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  • 26.01.2020 14:26
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 14:33

i sonrası Türkiye lar Birliği'nden flaş açıklaması!

’da meydana gelen 6.8’lik in ardından hasar gören evlerle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye lar Birliği Başkanı Atilla Benli, "'daki 123 bin 310 konutun yüzde 34,5 yani 42 bin 972'sinin, depremin merkezi Sivrice ilçemizde 123 konutun bulunuyor. Depremde evi hasar gören sigortalı vatandaşlarımız 'a başvurarak çalışmasını yaptırıp zararını karşılayabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli yaptığı yazılı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının daha fazla can kaybı haberi gelmeden tamamlanmasını, acıların artmamasını temenni ettiklerini belirtti.

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