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Firari 'dan terör çağrısı

Cezaevinden firar ederek yurt dışına kaçan , Türkiye aleyhine ajanlık faaliyeti yürüten “Kızıl Soros” lakaplı Osman Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından terör çağrısı yaptı. Nişanyan, "Silahlı mücadeleden başka hiçbir çaresi yok bu işin" dedi.

Firari Sevan Nişanyandan terör çağrısı

Hapishaneden izin aldıktan sonra Yunanistan'a kaçan ve sosyal medyadan Türkiye'ye ihanet mesajları paylaşan , Osman Kavala'nın gözaltına alınması ile ilgili skandal bir yorum yaptı. Nişanyan, Osman Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından halkı silahlı mücadeleye davet etmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yurtdışında kaçak olarak yaşayan Nişanyan sosyal medya hesabından 'Silahlı mücadeleden başka hiçbir çaresi yoktur bu işin" diye yazdı.

KENDİ EŞİNE DIŞKISINI DÖKMÜŞTÜ
Nişanyan daha önce de kendi eşinin başından aşağı dışkısını dökmüş ve çok ağır sözler sarf etmişti.

"HER İŞİN ARKASINDA OSMAN KAVALA'NIN İMZASI VARDIR"
Bir süre önce hapisten firar ederek yurt dışına kaçan yazar Sevan Nişanyan en yakın arkadaşlarından olduğunu söylediği Osman Kavala'yı kişisel bloğunda yazdığı bir yazıyla anlattı.

Nişanyan, Kavala'yı "1983'ten bu yana Türkiye'de akıl ve özgürlük yolunda yapılmış olan her güzel işin (ve bir sürü saçma işin) arkasında, açık veya kapalı, mutlaka Osman Kavala'nın imzası vardır." ifadeleriyle tanımladı.

Sevan Nişanyan ayrıca gençlik yıllarına ait bir de fotoğraf paylaştı.


Sevan Nişanyan (solda), Osman Kavala (sağda)
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe 19:28
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vtnds vtnds

virusler temizleniyor,cok sukur,.!

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cevapla 20.10.2017 07:41
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