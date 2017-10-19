Hapishaneden izin aldıktan sonra Yunanistan'a kaçan ve sosyal medyadan Türkiye'ye ihanet mesajları paylaşan Sevan Nişanyan, Osman Kavala'nın gözaltına alınması ile ilgili skandal bir yorum yaptı. Nişanyan, Osman Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından halkı silahlı mücadeleye davet etmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yurtdışında kaçak olarak yaşayan Nişanyan sosyal medya hesabından 'Silahlı mücadeleden başka hiçbir çaresi yoktur bu işin" diye yazdı.





KENDİ EŞİNE DIŞKISINI DÖKMÜŞTÜ

Nişanyan daha önce de kendi eşinin başından aşağı dışkısını dökmüş ve çok ağır sözler sarf etmişti.

"HER İŞİN ARKASINDA OSMAN KAVALA'NIN İMZASI VARDIR"

Bir süre önce hapisten firar ederek yurt dışına kaçan yazar Sevan Nişanyan en yakın arkadaşlarından olduğunu söylediği Osman Kavala'yı kişisel bloğunda yazdığı bir yazıyla anlattı.

Nişanyan, Kavala'yı "1983'ten bu yana Türkiye'de akıl ve özgürlük yolunda yapılmış olan her güzel işin (ve bir sürü saçma işin) arkasında, açık veya kapalı, mutlaka Osman Kavala'nın imzası vardır." ifadeleriyle tanımladı.

Sevan Nişanyan ayrıca gençlik yıllarına ait bir de fotoğraf paylaştı.





Sevan Nişanyan (solda), Osman Kavala (sağda)