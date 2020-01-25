Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çevre illerden de şiddetli hissedilen deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin ardından "Deprem toplanma alanları nerede?" sorusu hakkında araştırmaların yoğunluk kazandığı görülüyor. İşte Deprem sonrası e-Devlet il il acil toplanma alanları sorgulama!

E-DEVLET ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ACİL TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Acil durumlarda toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar E-devlet'te bulunan "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" başlığından ikamet ettikleri yere en yakın toplanma alanını öğrenebilecek. Yukarıdaki linke tıklayarak e-Devlet'te yer alan Acil Toplanma Alanı Sorgulama kısmından İl, İlçe, Mahalle/Köy Cadde/Sokak bilgilerini doldurarak yaşadığınız yere en yakın acil toplanma alanını bulabilirsiniz.

Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları belirlenirken;

• Nüfus yoğunluğu,

• Ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı,

• Mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygunluğu,

• Yangın, su taşkını, tsunami, altyapı ve benzerleri gibi ikincil tehlikeler ile deniz, akarsu kenarları, sıvılaşmadan etkilenmeyecek ve fay hatlarından uzak alanlar olması,

• Mümkün olduğunca engebesiz düz araziler olması,

• Konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmemesi,

• Elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakınlığı gibi, seçim kriterlerine dikkat edilerek ve mümkün olduğunca kamuya ait uygun yerler seçilerek belirlenmektedir.

ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR?

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.