Manisa'da korkutan deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 3.5 büyüklüğünde, Akhisar ilçesinde saat 10.14'te 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kırkağaç'taki deprem yerin 11 kilometre altında, Akhisar'daki deprem ise yerin 3 kilometre altnda gerçekleşti.
Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
Manisa'nın nın Akhisar ilçesinde, saat 00.16'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
SON DEPREMLER
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