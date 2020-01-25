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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 10:52

Son dakika: Manisa'da peş peşe depremler! Kırkağaç ve Akhisar'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... Manisa bugün peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Saat 10.12'de Kırkağaç'ta meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 10.14'te Akhisar'da 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Manisa'da artçı depremler sürüyor. İşte Kandilli'den alınan son bilgilere göre, 25 Ocak tarihli son depremler...

Manisa'da peş peşe depremler!

Manisa'da korkutan deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 3.5 büyüklüğünde, Akhisar ilçesinde saat 10.14'te 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kırkağaç'taki deprem yerin 11 kilometre altında, Akhisar'daki deprem ise yerin 3 kilometre altnda gerçekleşti.

Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Manisa'nın nın Akhisar ilçesinde, saat 00.16'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

SON DEPREMLER

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