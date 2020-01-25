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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 10:42

'de aranan 55 kişi yakalandı

'de, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen huzur ve güven uygulamasında, aranan 55 kişi, 50 ve 1 organizatör yakalanırken, trafik denetlemelerinde ise toplam 84 bin 439 lira trafik cezası kesildi.

İzmir'de aranan 55 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, geçen Perşembe günü günübirlik kiralanan evler ve kiralık araç firmalarının denetlenmesi amacıyla huzur ve güven operasyonu düzenledi. 245 tim ve 925 personel ile yapılan operasyonda, 8 bin 889 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, aranan 55 kişi gözaltına alındı.

5 bin 639 araç sorgulamasında 48 araç trafikten men edilirken, 84 bin 439 lira ceza kesildi. 38 günübirlik ev ve 15 kiralık araç firmasını kontrol eden ekipler, yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmaya hazırlanan 50 ve 1 organizatörü de yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.



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