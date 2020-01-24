Çin'den yayılan corona virüsünün sebebi yarasa ya da yılan çorbası mı? Korona virüsü yarasadan mı bulaştı?
Önce Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan ardından ABD, Japonya, Tayland, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Vietnam ve Suudi Arabistan'da da görülen gizemli korona virüsünün kaynağı ne? Tüm dünya bu sorunun yanıtını arıyor. Ve oklar Çin'in yeme alışkanlıklarını gösteriyor. Virüsün kaynağı olduğu düşünülen deniz ürünleri pazarında yılan, yarasa, fare gibi hayvanların satıldığı, Vuhan bölgesinde de bu hayvanların tüketiminin çok yaygın olduğu belirtiliyor. Özellikle yarasa çorbasından yayıldığı belirtiliyor. Peki, Corona virüsünün kaynağı yarasa çorbası mı, yılan çorbası mı? Bu Çinliler ne yiyor?
Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor.
Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir "aracı" hayvan gerekiyor.
Journal of Medical Virology'de yayımlanan çalışmada, yeni virüsün kaynağının da yarasa olabileceği ancak insanlara bulaşmadan önce mutasyona uğramış olabileceği tespit edildi.
YARASA ÇORBASI NEDİR? TIKLA VE İZLE
Bu noktada araştırmacılar, yeni virüsün, biri yarasaları enfekte ettiği bilinen, iki koronavirüsün bileşimi olabileceğini buldu.
"YARASALARDAN YILANLARA, YILANLARDAN İNSANLARA"
Yılanların, Vuhan'da virüsün ortaya çıktığı düşünülen deniz ürünleri pazarında satılmasının, virüsün en başta yarasalardan yılanlara, onlardan da insanlara bulaşmış olma ihtimalini akıllara getirdiği belirtiliyor.
Yılanların genellikle vahşi doğada yarasa avlayarak beslendiği biliniyor.