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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 20:32

Başkan Erdoğan'dan 'da önemli açıklamalar

Başkan , Elazığ Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaretinin ardından 'nın ilçesine geldi. Başkan Erdoğan depremde hasar gören Doğanyol'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan , Elazığ Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaretinin ardından 'nın ilçesine geldi.

Başkan Erdoğan depremde hasar gören Doğanyol'da önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Doğanyol'da 4 kaybımız, bini aşkın da yaralımız var.
Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız. Tüm projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Bizler her şeyden önce Müslümanız. Kadere inanırız. Sabrımız imanımızın bir gereği. Bu süreci imanınızın gereği olarak bu süreci sabırla atlatıyorsunuz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Yarın sabah Cezayir'de ardından Gambiya, Senegal seyahatlerimiz var. Bu seyahatlerden önce deprem bölgelerimizi dolaşmak istedim.

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