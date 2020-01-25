Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrasında depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar için SMS ve banka hesap numaralarını duyurdu.

SMS ile yardımda bulunmak isteyenler, cep telefonlarından DEPREM yazıp 1866'ya göndererek afetzedeler için 10 lira bağışta bulunabilecek.

AFAD'dan yapılan açıklamada, vatandaşların depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talepleri bulunduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından vatandaşların yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesinin uygun görüldüğü anımsatılan açıklamada, nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar için gerekli SMS ve hesap numaraları aktarıldı.

Açıklamada, SMS ile yardımda bulunmak isteyenlerin, cep telefonlarından DEPREM yazıp 1866'ya göndererek afetzedeler için 10 lira bağışta bulunabilecekleri kaydedildi.