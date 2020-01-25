Başkan Erdoğan Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin olduğu ilk andan bu yana gelişmeleri anbean takip etti. Erdoğan depremi yerinde incelemek üzere Elazığ'a gitti ve bölgede yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, yaptığı açıklamada "Şu anda 22 hayatını kaybeden vatandaşımız var. 1000'i aşkın yaralımız var. Yoğun bakımdaki hasta sayımız çok az. Bakan arkadaşlar çalışmaların takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını, tüm kurumları ile sürdürecek." dedi.
Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti.
Erdoğan'a, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eşlik etti.
SON DURUMU AÇIKLADI
Başkan Erdoğan, deprem bölgesinden yaptığı açıklamada "Deprem hadiselerinden sonra her iki tarafta da çalışmalar devam ediyor. AFAD, UMKE, Kızılayımız hep birlikte, askerimiz yapılan bu çalışmalarla şu ana kadar çok sayıda insanımızı enkaz artından çıkarmış bulunuyoruz. Şu anda 22 hayatını kaybeden vatandaşımız var. 1000'i aşkın yaralımız var. Yoğun bakımdaki hasta sayımız çok az. Bakan arkadaşlar çalışmaların takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını, tüm kurumları ile sürdürecek." dedi.
'YARDIM' UYARISI
Erdoğan, "Yok para toplamaydı, şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok. Birileri bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. AFAD ile, Kızılayımız ile bunlar yapılır. Fırsat kollayıcılara da fırsat vermeyelim." ifadelerini kullandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 22 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1031 kişi hastanelere başvurdu.
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