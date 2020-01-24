Trump'ın Erdoğan hayranlığı o kitaba konu oldu: "Onun sesinde güçlü ve ürpertici bir şey var"

Carol Leoning ve Philip Rucker'ın 21 Ocak'ta çıkan kitabında, Trump'ın Başkan Erdoğan hakkındaki düşüncelerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi.



"UZUN SÜREDİR ERDOĞAN'A HAYRANLIK DUYUYOR"

Kitapta, "Trump, uzun süredir Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Trump'ı özellikle Erdoğan'ın sert siyasi mizacı ve rakiplerini kolayca alt etmesi etkiliyor" dendi.







"ERDOĞAN'IN SESİNDE GÜÇLÜ VE ÜRPERTİCİ BİR ŞEY VAR"

Sputnik'in haberine göre; kitap için açıklamalarda bulunan Trump'ın adı gizli tutulan yardımcılarından biri, "Toplumun kendisine ve diğer siyasilere nasıl yaklaştığına son derece dikkat eden Trump, Erdoğan'ın 'derin ve emredici' sesinden hoşlanıyor. Onun sesinde güçlü ve ürpertici bir şey var" dedi.





"ÇEKİLME KARARINI ERDOĞAN'LA KONUŞTUKTAN SONRA ALDI"

Leoning ve Rucker, daha önce basına yansıdığı gibi, Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararını 14 Aralık 2018'de Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra aldığını belirtti.





Bu kararın ABD yönetimindeki üst düzey isimler için beklenmedik gelişme olduğunu kaydeden Leoning ve Rucker, "Suriye'den çekilmeye kararlılıkla karşı çıkan dönemin Savunma Bakanı James Mattis, Trump'ın bu adımını destekler biçimde bir basın açıklaması yapmayı reddetti" ifadelerini kullandı.