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  • Son Güncelleme: 24.01.2020 16:15

Son dakika: Eski Gauck: "Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var"

Son dakika haberi... Eski Joachim Gauck, konusunda Cumhurbaşkanı ile iş birliği yapılmasını istedi.

Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan eski , sorununu değenlendirdi.

"Avrupa olarak zor bir durumdayız, burada Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var." diyen Gauck, 'nin bu alandaki finansal destek beklentisinin karşılanmasının da iyi olacağını vurguladı.

Öte yandan Bild gazetesindeki bir makalede de göç krizinin sadece ve sadece yerinde ve Türkiye'yle çözülebileceği vurgulanarak, "Erdoğan olmadan bu mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

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