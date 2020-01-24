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  • Son Güncelleme: 24.01.2020 15:28

yeni başkanı kimdir? , nerelidir?

Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na () görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine seçildi. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından sorusuyla ilgili arama motorlarında araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, ve nerelidir? İşte hayatı

YSK yeni başkanı Muharrem Akkaya kimdir?

kimdir? Yüksek Seçim Kurulu'nun () yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu. nın seçilmesinin ardından vatandaşlar sorusuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda kaç yaşında, nerelidir sorusuna yanıt arıyor.

YSK YENİ BAŞKANI MUHARREM AKKAYA KİMDİR?

Muharrem Akkaya 1964 doğumludur. Karabük Ovacık'lıdır. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli'nde savcılık yaptı. Akkaya'nın mesleki kariyerinde de Adalet Bakanlığı görevleri vardır. Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimlerde Ahmet Yener ile Mahmut Akgün, YSK üyeliğine getirildi. 16 Ocak'ta başlayan seçimlerin beşinci turunda ise YSK üyesi seçilen üçüncü isim Orhan Usta oldu.

Son olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu.

YSK'NIN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine gelen isim belli oldu. Muharrem Akkaya, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı oldu.

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