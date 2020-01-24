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  • 25.01.2020 03:15
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 03:15

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı i sonrası bu numarayı paylaştı

Son dakika haberine göre ’daki 6,8 büyüklüğündeki in ardından milyonlarca kişi de harekete geçti. Depremden zarar görenlere yardım etmek isteyen vatandaşların çağrısı üzerine Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı bu numarayı paylaştı

Sivrice merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki in ardından milyonlarca vatandaş da bölgeye yardım ulaştırmak istiyor.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yardımda bulunmak isteyen vatandaşların koordinesinde yardım ulaştırabileceğini duyurdu ve telefon numarası verdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir.

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