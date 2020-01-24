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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İşte Merkel'in açıklamaları:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye'nin mülteciler için eğitim çok önemli. Daha iyi bir gelecek için umut veriyor. Ülkelerine döndüklerinde bu ülkenin yeniden inşasına katkıda bulunabilirler. Türkiye bu konuda da Avrupa'nın ve Almanya'nın desteğiyle önemli çabalar sarf ediyor. Hobbes Suriye programı veya Alman Akademik Değişim İnisiyatifi de destek veriyor. Bilim ve eğitim insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü teşvik eder. Einstein'in dediği gibi merak aslında çok kırılgan bir bitkidir özellikle de özgürlüğe ihtiyacı vardır. Bilim ne kadar özgürse, bilimde elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Yeni eleştirel bir söyleme ihtiyacı var bilimin ki toplumsal ilerlemeyi sürdürsün. Bilimsel çalışmanın kısıtlı özgürlüklerde ne kadar olduğunu ben bizzat yaşadım. Yeni kazandığımız özgürlükle daha önce sadece hayallerimizde gördüğümüz sonuçlara ulaştık. " ifadelerini kullandı.