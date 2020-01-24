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  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:27

nedir, ne demek? 2020 ?

nedir? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvime göre, 2020 Şubat askerlik yerleri bugün açıklanacak. Silahaltına alınacak vaatandaşlar, 'sınıflandırılmış yükümlü' ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, , ne demek? 2020 ?

Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

Sınıflandırılmış yükümlü, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Askerlik yerlerinin merak eden vatandaşlar bugünden itibaren sınıflandırma sonucunu görüntüleyebilecekler. Bilindiği üzere askerlik yerleri e Devlet sistemi üzerinden sorgulanıyor. Sisteme giriş yapan vatandaşlar 'sınıflandırılmış yükümlü' ibaresi ile karşılaşıyor. Bu bağlamda, 'Sınıflandırılmış yükümlü ne demek' soruları gündeme gelmeye başladı. Peki, sınıflandırılmış yükümlü nedir, ne demek? 2020 Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? İşte cevaplar...

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR?

Sınıflandırılmış yükümlü, silahaltına alınacak yükümlülerin sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu gösterir. e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini görüntülemek için bakıldığında "Sınıflandırılmış Yükümlü" ibaresi ile karşı karşıya kalan vatandaşlar, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağını öğrenebilecekler.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE ZAMAN ASKERE GİDER?

Detaylar bir sonraki sayfada...

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