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  • Son Güncelleme: 24.01.2020 08:44

2000/1 ? ne zaman, saat kaçta belli olacak?

Şubat celbi askerlik yerleri için bekleyiş sürüyor. MSB'nin yayımladığı takvime göre askerlik yerlerinin 24 Ocak'ta açıklanacağı bildirilmişti. 2000/1 Şubat celbinde silahaltına alınacak yükümlüler askerlik yerlerini merak ediyor. Merakla beklenen sınıflandırma sonuçları ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, 2000/1 ? ne zaman, saat kaçta belli olacak?

2020 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı öı? 2000/1 celp döneminde askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerini heyecanla araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayınlanan Şubat celp duyurusunda askerlik yerlerinin 24 Ocak'ta açıklanacağı duyurulmuştu. 2000/1 askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı yönünde araştırmalar sürüyor. Peki, 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Şubat askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

2000/1 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2020 Şubat celbi sınıflandırma sonuçları bugün açıklanacak. Askerlik yerlerinin öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor. 2020 Şubat askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenecek. Şubat celbi askerlik yerlerinizi aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

2020 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

İşte MSB tarafından yayınlanan 2000/1 celp dönemi duyurusu:

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