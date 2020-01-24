2020 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı öı? 2000/1 celp döneminde askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerini heyecanla araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayınlanan Şubat celp duyurusunda askerlik yerlerinin 24 Ocak'ta açıklanacağı duyurulmuştu. 2000/1 askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı yönünde araştırmalar sürüyor. Peki, 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Şubat askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

2000/1 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2020 Şubat celbi sınıflandırma sonuçları bugün açıklanacak. Askerlik yerlerinin öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor. 2020 Şubat askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenecek. Şubat celbi askerlik yerlerinizi aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

2020 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN