İşte Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in "Ağaç kesen, benzinlik, otel isteyen Tarkan mı çevreci?" adlı köşe yazısından ilgili kısımlar:
Bazı muhaliflerin derdi çevre değil aslında! Hepsi için konuşmuyorum! Bazıları sırf AK Parti yapıyor diye ağaç dikilmesine bile üzülüyor. Çünkü onların derdi ağaç, yeşil değil; tek dertleri iktidarı düşürmek. Bunun için de doğa sevgisini kullanıyorlar. Elbette hükümetin çevre konusunda yanlışları olabilir ama hep eksik tarafı görmek de kutuplaşmanın daniskası bence. 11 Kasım'da milyonlarca fidan dikildi. Poşetlerin paralı olması da çevrecilik adına en büyük gelişme.
"MADEM TARKAN VE CEM YILMAZ ÇEVRECİ..."
Çok basit bir soru: Madem Tarkan ve Cem Yılmaz çevreye duyarlı, neden bu güzel gelişmeler için tek bir tweet bile atmadılar? Atmazlar çünkü muhalif hayranlarını kızdırırlar! İşte bu, ülkemizin düştüğü en büyük kısır döngü! Muhalifler kutuplaşmadan şikayetçiler ama kutuplaşmaya destek oluyorlar.
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Bazı muhaliflerin derdi çevre değil aslında! Hepsi için konuşmuyorum! Bazıları sırf AK Parti yapıyor diye ağaç dikilmesine bile üzülüyor. Çünkü onların derdi ağaç, yeşil değil; tek dertleri iktidarı düşürmek. Bunun için de doğa sevgisini kullanıyorlar. Elbette hükümetin çevre konusunda yanlışları olabilir ama hep eksik tarafı görmek de kutuplaşmanın daniskası bence. 11 Kasım'da milyonlarca fidan dikildi. Poşetlerin paralı olması da çevrecilik adına en büyük gelişme.
"MADEM TARKAN VE CEM YILMAZ ÇEVRECİ..."
Çok basit bir soru: Madem Tarkan ve Cem Yılmaz çevreye duyarlı, neden bu güzel gelişmeler için tek bir tweet bile atmadılar? Atmazlar çünkü muhalif hayranlarını kızdırırlar! İşte bu, ülkemizin düştüğü en büyük kısır döngü! Muhalifler kutuplaşmadan şikayetçiler ama kutuplaşmaya destek oluyorlar.
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