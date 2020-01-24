2000/1 askerlik yerleri açıklanıyor... Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayımlanan duyuruda, 2020 Şubat celbi askerlik yerlerinin 24 Ocak'ta açıklanacağı bildirilmişti. e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek askerlik yerlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ASAL MSB 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı? e Devlet giriş ile 2020 Şubat celbi yedek subay, er sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2000/1 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2020 Şubat celbi sınıflandırma sonuçları bugün açıklanacak. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından askerlik süresi 6 aya düşmüştü. 2000/1 askerlik yerleri, silahaltına alınacak yükümlüler tarafından merak ediliyor.

Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Askerlik yerleri açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak, 2000/1 askerlik yerlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

2020 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN