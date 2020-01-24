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  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:06

ASAL MSB e Devlet: 2000/1 sorgulama nasıl yapılır? Yedek Astsubay ve ...

2000/1 , günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Şubat celbinde askere gidecek olan vatandaşlar askerlik yerlerini nasıl sorgulayacaklarını araştırıyorlar. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuruda, konu ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ASAL MSB e devlet giriş ile 2000/1 nasıl yapılır? Şubat celbi yedek subay sınıflandırma sonucu belli mi?

2000/1 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

2000/1 askerlik yerleri açıklanıyor... Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayımlanan duyuruda, 2020 Şubat celbi askerlik yerlerinin 24 Ocak'ta açıklanacağı bildirilmişti. e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek askerlik yerlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ASAL MSB 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı? e Devlet giriş ile 2020 Şubat celbi yedek subay, er sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2000/1 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2020 Şubat celbi sınıflandırma sonuçları bugün açıklanacak. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından askerlik süresi 6 aya düşmüştü. 2000/1 askerlik yerleri, silahaltına alınacak yükümlüler tarafından merak ediliyor.

Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Askerlik yerleri açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak, 2000/1 askerlik yerlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

2020 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

İşte MSB tarafından yayınlanan 2000/1 celp dönemi duyurusu:

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