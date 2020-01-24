Askere ne zaman gideceğim? 2020 yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek. 2000/1 celp dönemine ait duyurunun yayımlanmasının ardından on binlerce vatandaş, askerlik yerlerini ve sevk tarihlerini merak ediyordu. Bu bağlamda, internet üzerinde 'askere ne zaman gideceğim?' sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 askerlik sevk tarihleri ne zaman? 2000/1 sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ASKERE NE ZAMAN GİDECEĞİM?

Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan Ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, Şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, Mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

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