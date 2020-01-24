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  • 24.01.2020 11:44
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 12:31

: 'nün askeri yargı davasında karar! O isimlere ceza yağdı

haberine göre 'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

FETÖ'nün askeri yargı davasında karar! Ceza yağdı

/PDY'nin askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın da bulunduğu 4 sanığa 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa aynı suçtan müebbet, 11 sanığa da 'örgüt üyeliği' suçundan değişen yıllarda hapis cezası verdi.


*FETÖ'cü Albay Muharrem Köse

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