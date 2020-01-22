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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 07:27

ini tutturan Tayvanlı deprem kahini Dyson Lin'e sosyal medyadan yorum yağdı

Sosyal medya üzerinden tahminlerinde bulunan 'in depremini tutturdu. Lin'in daha önceki birçok tahmini tutmamıştı. Manisa depremini tutturmasının ardından sosyal medyadan Lin’e yorum yağdı.

Bu kez depremi tutturdu! Yorum yağdı!

tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıktı.

Dün öğle saatlerinde inde bulunan Lin deprem bölgesini işaret ederek deprem beklediğini duyurdu.

Deprem tahmini tutan Lin'e sosyal medyada bir çok yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları:

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