Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıktı.

Dün öğle saatlerinde deprem tahmininde bulunan Lin deprem bölgesini işaret ederek deprem beklediğini duyurdu.

Deprem tahmini tutan Lin'e sosyal medyada bir çok yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları: