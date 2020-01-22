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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 07:39

Son dakika: 'den o iller için kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli kar, buzlanma ve don...

Genel Müdürlüğü tarafından 23 Ocak Perşembe günü hava durumu raporu yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Anadolu'da yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde İşte 23 Ocak uyarıları...

Meteoroloji'den o iller için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği aktarıldı. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 23 Ocak il il hava durumu raporu...

Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Hatay'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ KAR UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz Bölgesi'nin kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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