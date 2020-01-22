23 Ocak hangi suçlara af gelecek? Sorusu son günlerde binlerce mahkum yakını tarafından araştırılıyor. Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin detayları geldi. AK Partinin hukukçu isimleri ile Adalet Bakanlığı tarafından aylardır üzerinde çalışılan infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. Yapılan açıklamada taslağın hazır olduğunu ancak henüz teklif halini almadığını ve çok sayıda suçun bu düzenleme kapsamına alınmayacağına yer verildi. İnfaz paketiyle, "hafta sonu infaz, gece infazı" gibi özel infaz uygulamasının kapsamı genişletilecek. Kasten işlenen suçlarda halen 6 ay olan ceza sınırı 1.5 yıla çıkarılacak. İşte mahkumlar için ceza infaz düzenlemesi son dakika haberi ve detaylar...

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