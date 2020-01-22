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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 09:01

Mahkumlar için ve detayları belli oldu! 23 Ocak ?

23 Ocak ? Sorusu arama motorlarında merak ediliyor. af olarak bilinen infaz düzenlemesinin taslak metni hakkında açıklama geldi. Hangi suçların düzenleme kapsamına alınacağı , hangilerinin alınmayacağı belli oldu. İşte infaz düzenlemesi detayları. Söz konusu düzenleme , soruşturma ve kovuşturma aşamasında olan dosyaları kapsamayacak. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklu yargılananların tutukluluk hali devam edecek. , , örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlarda infaz indirimine gidilecek. Halen ceza süresinin üçte ikisinin infaz edildiği suçlarda infaz süresi ceza süresinin yarısına çekilecek.

Hangi suçlara af gelecek? Detaylar belli oldu

23 Ocak hangi suçlara af gelecek? Sorusu son günlerde binlerce mahkum yakını tarafından araştırılıyor. Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin detayları geldi. AK Partinin hukukçu isimleri ile Adalet Bakanlığı tarafından aylardır üzerinde çalışılan infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. Yapılan açıklamada taslağın hazır olduğunu ancak henüz teklif halini almadığını ve çok sayıda suçun bu düzenleme kapsamına alınmayacağına yer verildi. İnfaz paketiyle, "hafta sonu infaz, gece infazı" gibi özel infaz uygulamasının kapsamı genişletilecek. Kasten işlenen suçlarda halen 6 ay olan ceza sınırı 1.5 yıla çıkarılacak. İşte mahkumlar için ceza infaz düzenlemesi son dakika haberi ve detaylar...

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