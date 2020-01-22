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  • 22.01.2020 13:46
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 13:46

merkezli 3 ilde operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika haberine göre merkezli 3 ilde, /'ye yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'ye ait kurumlarda çalıştıkları belirlenen 11 kişiye yönelik bu sabah operasyon başlattı.

Uşak merkezli ve 'da eş zamanlı yapılan operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünü ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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