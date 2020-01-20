Bakan Albayrak'a Kanal İstanbul üzerinden algı operasyonu yürüten Cumhuriyet'in "terör" manşetleri
Cumhuriyet gazetesinin Kanal İstanbul üzerinden yürütmeye çalıştığı algı operasyonu suya düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aile arazisini rant projesi gibi gösteren gazeteye tepki gecikmedi. Bakan Albayrak avukatı Ahmet Özel aracılığıyla jet bir açıklama yaptı. Albayrak, "Tüm hukuki yolları kullanacağız" dedi. Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin birliğine bütünlüğüne savaş açan ne kadar terör örgütü varsa onların sözcüsü olan Cumhuriyet gazetesinin diğer algı manşetleri akıllara geldi. İşte o manşetlerden bazıları...
KANAL İSTANBUL ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
Yalan haberin merkezi Cumhuriyet, "Tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergâhında Erdoğan'ın damadının arazi aldığı ortaya çıktı." şeklinde iftiradan ibaret bir habere imza attı. Konuyla ilgili Bakan Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel tarafından açıklama yapılarak "Yalan ve iftiradan ibaret birtakım iddialar kamuoyuna haber diye sunulmuştur" denildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili Avukat Özel, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan 'Damat İşi Biliyor' başlıklı haberle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Özel, söz konusu haberin iftiradan öteye gidemediğini belirterek, arsanın 2003 yılından bu yana Albayrak ailesinde olduğunu vurguladı.
Özel, "Sözde haber; tamamen algıya dönük olup, haber verme kastından ziyade birtakım afaki yorumlarla gerçekler bağlamından kopartılmış, açıkça yalan ve iftiradan ibaret birtakım iddialar kamuoyuna haber diye sunulmuştur. Şöyle ki; doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan ve Bakanımızı kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır" ifadelerini kullandı..
İŞTE CUMHURİYET'İN TERÖR MANŞETLERİ
Pensilvanya'dan gelen talimatla manşet atan Cumhuriyet gazetesi terör örgütlerinin resmi yayın organı haline geldi. Türkiye'nin birliğine bütünlüğüne savaş açan ne kadar terör örgütü varsa Cumhuriyet gazetesi onların sözcüsü oldu. İşte FETÖ'nün Cumhuriyet'e attırdığı manşetlerden bazıları...