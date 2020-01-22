CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ile T24 yazarları Hasan Cemal, Murat Belge, Yalçın Doğan, Aydın Engin, Fikret Bila, Şirin Payzın, Tayfun Atay, Soli Özel ve Murat Sabuncu'nun gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.



CHP yandaşı haberleriyle bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın da bu buluşma üzerinden bir değerlendirme yaparak CHP hakkında flaş açıklamalarda bulundu.







"ON YILDA BİR DÖNEKLER!"

Kılıçdaroğlu'nun sol-liberal isimlerle yan yana gelip görüşlerini dinlediğini söyleyen Sözcü yazarı Soner Yalçın, "O masada oturan sol liberallerin daha yanılmamış ne görüşü kaldı ki? On yılda bir dönek olmuyorlar mı?" diye sordu.

"FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ YAPTILAR!"

Sözcü yazarı Yalçın, Baykal'ın saf dışı bırakılması ve 17-25 Aralık operasyonunun CHP'de teori/program anlamında kırılmaya sebep olduğunu belirtti. Yalçın, yeni CHP yönetimi "düşmanımın düşmanı dostumdur" kaba mantığıyla hareket ederek FETÖ ile işbirliği yapmaya başladığını yazdı.







"KUVAYI MİLLİYE RUHU NEREDE"

CHP yandaşı yazılarıyla bilinen Yalçın, "'Emperyalizm dönemi bitmiştir!' diyerek her dönem yanılan sol liberaller ile, yeni CHP yönetimini masa etrafında toplanıverdi! CHP yönetimi de "emperyalizm çağı bitti" mi diyor? Parti okulunda ne öğretiliyor merak ediyorum. Anti-emperyalist tam bağımsızlıkçı Kuvayı Milliye ruhu nerede?" ifadelerini kullandı.







T24 FETÖ'NÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR!

FETÖ'nün medya imamları Bülent Keneş ve Abdulhamid Bilici ile mesajlaşma trafiği günlerce konuşulan Doğan Akın'ın yönetimindeki T24 internet sitesi adeta FETÖ'nün sözcülüğünü yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun bir araya geldiği T24 kadrosu, bugüne kadar FETÖ kaynaklı birçok provokatif habere imza attı.



İşte derin CHP ve FETÖ ilişkisi...



ABD İMAMIYLA GÖRÜŞME

26 Ocak 2012: FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti.

(12 gün sonra) 7 Şubat 2012: FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. 3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı..







DARBE ÖNCESİ ZİYARET

2 Aralık 2013: CHP; 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde Amerika'ya ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kongre'nin davetlisiyiz. Ayrıca 3 düşünce kuruluşu bizi davet etti" dedi. Kılıçdaroğlu ertesi gün de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika'da, Taban'ın başkanı olduğu Türkî Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı.



(14 gün sonra) 17 Aralık 2013: Firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara, AK Parti'ye yargısal darbe girişiminde bulundu. 25 Aralık'ta FETÖ yeniden düğmeye bastı ve örgütün savcısı Muammer Akkaş yeni gözaltı kararları verdi.



YASADIŞI KAYITLARI DİNLETTİ

9 Şubat 2014: FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi başarısız olduktan sonra Karşı gazetesini kurdu. Başına da Eren Erdem getirildi.

20 Şubat 2014: Yasadışı ses kayıtlarını ve teknik takip görüntülerini yayımlamak için FETÖ tarafından kurulan Karşı gazetesinin Ankara Temsilcisi İlhan Taşçı, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

(5 gün sonra) 25 Şubat 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ses kayıtlarını CHP Meclis Grubu'nda dinletti.



SIZDIRILAN GİZLİ GÖRÜŞMELER

19 Mart 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de, "Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedi.



27 Mart 2014: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından 9 gün sonra da FETÖ tarafından kaydedilen ve Süleyman Şah Türbesi'nin kurtarılmasına ilişkin olasılıkların konuşulduğu ses kaydı sızdırıldı. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e yönelik ortam dinlemesi yapılmıştı.





MİT TIR'LARI MANŞETİ

(9 gün sonra) 30 Mart 2014: Yerel seçimler yapıldı.

17 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. Enis Berberoğlu da oradaydı.

27 Mayıs 2015: Can Dündar Berberoğlu ile Cumhuriyet yakınında görüştü, MİT TIR'ları görüntüleri alındı.

(12 gün sonra) 29 Mayıs 2015: Dündar, görüntüleri manşete taşıdı.



KASET SKANDALI

7 Mayıs 2010: FETÖ düğmeye bastı ve habervaktim.com'da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kasedini yayımladı.

10 Mayıs: Baykal, FETÖ'nün ikinci bir kaset olduğunu açıklamasının ardından istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" dedi

12 Mayıs: FETÖ tarafından Selam-Tevhid kumpası ve 17 Aralık soruşturmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlık, bakanlar, MİT Müsteşarı'nın bulunduğu 41 kurum ve kişi yasadışı dinlenmeye ve teknik takibe başlandı.

16 Mayıs 2010: Hürriyet, Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi, Kılıçdaroğlu ise, "Aday değilim, Baykal'ın dönmesini bekliyorum" dedi.

(15 gün sonra) 22 Mayıs 2010: Kasedin yayımlanmasından 15 gün sonra Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu..





FETÖ'CÜ YAYIN ORGANLARINA RÖPORTAJ

Dershanelerin kapatılma döneminde FETÖ'nün sözcülüğünü yapan CHP'li İmamoğlu, 2014 yerel seçimlerinden sonra da ilk röportajını FETÖ'nün yayın organı ZAMAN'a vermiş!



DARBECİLERE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETLERİ

Bugün "FETÖ'nün siyasi ayağı" söylemleriyle AK Parti'ye saldıran CHP'nin Genel Başkanı, her fırsatta soluğu darbecilerin yanında aldı. Kılıçdaroğlu, FETÖ ile mücadele sürecinde devletin ve milletin yanında yer almak yerine, "demokrasi ve basın özgürlüğü" kisvesi altında FETÖ'cülere kol kanat gerdi.







FETÖ'cülerin TV binasına gelerek destek ziyaretinde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bu durum demokrasi ve ülkenin saygınlığına zarar veriyor. Bir grubu düşman ilan etmek acımasızca üstüne gitmek bizim sessiz kalacağımız bir durum değil." demişti.



"KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATI İLE GİTTİM"

CHP adına darbecileri ziyaret eden tek isim Kılıçdaroğlu değil. CHP'li Eren Erdem de FETÖ'nün medya yapılanması kapsamında kapatılan eski Zaman Gazetesi'nin önüne gitmiş ve konuya ilişkin olarak "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Benim her gideceğim gazetede bir talimat, partimin bir iradesi vardır. Zaman Gazetesi'ne de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimatla Berberoğlu ile birlikte gittik." demişti..





MİLLET DİRENİRKEN ONLAR KAÇTI

"Tankların önüne ilk ben çıkarım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi havalimanından kaçarak darbeye nasıl "direndiğini" gözler önüne sermişti.

HDP-CHP-FETÖ İMAMOĞLU'NUN SLOGANIYLA ABD'DE BULUŞTU

Gezi Parkı Şiddet Eylemleri'nin destekçisi New York merkezli Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği panelde HDP'nin ABD temsilcisi Giran Özcan, FETÖ firarisi eski CHP milletvekili Aykan Erdemir birlikte konuşma yaptı. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da panele Skype ile bağlandı. Etkinlik için hazırlanan afişte CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının yazılı olduğu bir görselin bulunması dikkati çekti.