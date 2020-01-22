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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 09:33

Sabah gazetesi yazarı 'tan 'nün siyasi ayağı araştırılsın önergesine sert tepki: "FETÖ siyasi ayağı denildiğinde gözlerin çevrilmesi gereken asıl yer..."

Sabah gazetesi yazarı , ’nin “’nün siyasi atağı araştırılsın” önergesini köşesine taşıdı. Altınok, yıllardır FETÖ üzerinden yalan iddialar ortaya atarak siyaset yapan Kılıçdaroğlu için “FETÖ'nün siyasi ayağı arayışlarını partisinden uzak tutmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. FETÖ’nün siyasi ayağının aranacağı asıl yeri de belirten Altınok, “FETÖ'nün siyasi ayağı denildiğinde gözlerin çevrilmesi gereken asıl yer, 'den "sekenlerin" cirit attığı, FETÖ argümanlarının "muhalefet ayağına" rahatça dillendirildiği muhalefet mahallesi...” diye yazdı.

FETÖ siyasi ayağı denildiğinde...

İşte Altınok'un konuyla ilgili yazısının bir bölümü:
Genel Başkanı bir kez daha "15 Temmuz'un siyasi ayağı" arayışına girdi. Daha önce de yapmıştı.

sonrası 'nün siyasi ayağı tartışmaları hararetle sürerken... Hatırlıyorsunuz değil mi? 2017'de elinde "ByLock kullanan 120-180 AK Partili milletvekilinin listesi" olduğunu söylemişti. Sayı vermişti!Hepimiz üzerine atlayıp kendisine "Elinizde böyle bir liste varsa yargıyla ve kamuoyuyla paylaşın" çağrısı yapmıştık.

BİR TÜRLÜ YENEMEDİĞİ RAKİBİNİ...
Aradan iki yıl geçti ama Kılıçdaroğlu hiçbir şey yapmadı. Sözünün üstüne yattı.
Sizce niye? Cevap basit.
Elinde böyle belge falan yoktu.
Koskoca ana muhalefet lideri böyle basit bir yalan söyleyecek değil ya diyorsanız cevabı siz verin o zaman...
Kılıçdaroğlu elinde, sandıkta bir türlü yenemediği rakibini çok zora sokacak bir koz varsa niçin kullanmadı?

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HaberlerGüncel HaberleriSabah gazetesi yazarı Melih Altınok'tan FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın önergesine sert tepki: "FETÖ siyasi ayağı denildiğinde gözlerin çevrilmesi gereken asıl yer..."
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