İşte Altınok'un konuyla ilgili yazısının bir bölümü:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha "15 Temmuz'un siyasi ayağı" arayışına girdi. Daha önce de yapmıştı.

15 Temmuz sonrası FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları hararetle sürerken... Hatırlıyorsunuz değil mi? 2017'de elinde "ByLock kullanan 120-180 AK Partili milletvekilinin listesi" olduğunu söylemişti. Sayı vermişti!Hepimiz üzerine atlayıp kendisine "Elinizde böyle bir liste varsa yargıyla ve kamuoyuyla paylaşın" çağrısı yapmıştık.

BİR TÜRLÜ YENEMEDİĞİ RAKİBİNİ...

Aradan iki yıl geçti ama Kılıçdaroğlu hiçbir şey yapmadı. Sözünün üstüne yattı.

Sizce niye? Cevap basit.

Elinde böyle belge falan yoktu.

Koskoca ana muhalefet lideri böyle basit bir yalan söyleyecek değil ya diyorsanız cevabı siz verin o zaman...

Kılıçdaroğlu elinde, sandıkta bir türlü yenemediği rakibini çok zora sokacak bir koz varsa niçin kullanmadı?

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