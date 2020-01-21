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  • 21.01.2020 17:15
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 17:15

Son dakika: ’te ’den 10 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Siirt’te FETÖ’den 10 kişi gözaltına alındı

Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl ekiplerince, / silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğu yönünde bilgiler elde edilen 11 şüpheli şahsa yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Siirt merkez, Kurtalan ve Şirvan ilçeleri ile Bingöl, Yalova, Konya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, bir firari şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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