FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı. Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül ve futbolcu Zafer Biryol 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise 2 yıl 1'er ay hapis cezası aldı.
- Güncel
- 21.01.2020
- Gazete
Futbolculara FETÖ cezası
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı. Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül ve futbolcu Zafer Biryol 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise 2 yıl 1'er ay hapis cezası aldı.
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