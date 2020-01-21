Şanlıurfa'da uyuşturucu çetesine 4 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, imal ettikleri uyuşturucuyu piyasaya süren çeteyi takibe aldı. 4 ay süren takip sonunda da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Eş zamanlı olarak 11 adrese düzenlenen baskınlarda, 105 kilo 500 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 33 uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucuya el konulurken, 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
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