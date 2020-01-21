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  • 21.01.2020 13:36
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 13:36

'da operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika haberine göre 'da yürütülen soruşturma kapsamında kullanıcısı olduğu tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Aranan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Ankara'da ByLock operasyonu! Gözaltılar var

Cumhuriyet Başsavcılığı, kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 13'ünün yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara ilinde gözaltı kararı verilmiş olup, bu zamana kadar 13 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir." denildi.

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