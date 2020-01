Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Enver Altaylı hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede Alaylı'nın FETÖ elebaşına yazdığı mektuplar da yer aldı. Mektuplar Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirildi.

BAŞBUĞ'UN FETÖ'YE OLUMSUZ BAKTIĞI BİLGİSİNİ ÖRGÜTE VERMİŞ

Altaylı, 2008 tarihli mektupta dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'ye olumsuz baktığı bilgisini örgüte veriyor. Ayrıca Başbuğ'un örgüte yakın oldukları gerekçesiyle 7 generali izlemeye aldığını örgüte sızdırıyor.





"KOZİNOĞLU'NUN MİT'İN BAŞINA GEÇMESİ FELAKET" YORUMU

Altaylı'nın FETÖ'ye yazdığı diğer bir mektup da eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu hakkında. O mektupta Kozinoğlu'nun Özbekistan'daki FETÖ okullarını kapattırdığı ve MİT'in başına geçmesinin FETÖ için felaket olacağı yorumu yapılıyor. Aynı dönemde MİT'in FETÖ bağlantılı 20 çalışanını izlemeye aldığı belirtiliyor.

İddianamede Enver Altaylı'nın cep telefonu ve banka kayıtlarından, çok sayıda FETÖ mensubu ile irtibatlı olduğu belirtildi. Bu kişiler arasında kaset kumpas soruşturmalarında adı geçen firari FETÖ'cü İbrahim Faruk Bayındır da var.



ÖZEL RAPOR HAZIRLAMIŞ: BU SÜREÇ ABD'Yİ KAYGILANDIRMALI

MAC BOOK PRO marka diz üstü bilgisayara ait kütüklükler içerisinde "File [0000014] - ey policy recommendations" ibaresi ile kayıtlı "The Crisis Turkey and its implications fort he US" ile başlayan 06.12.2016 tarihinde "Michael Semple" kullanıcısı tarafından oluşturulmuş Microsoft Word belgesi tespit edildiği, bu dokümanın giriş kısmında; Türkiye'nin son zamanlardaki yaşadığı olayları geçmişle ilişkilendirilerek Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'a "Ancak Erdoğan ve AKP, Atatürk ve modern Türk devleti ile ilişkili tüm değerleri sorgulayarak sistematik olarak bu mirası zayıflatmaya çalışıyor." şeklinde bir cümle kullanarak bundan dolayı ülkenin "…istikrarsızlık kaynağı olma riskiyle karşı karşıya bırakan bu sürecin ABD'yi kaygılandırması gerektiği kanaatindeyim." şeklinde ifadelerin yer aldığı, raporun bu haliyle şüpheli Enver ALTAYLI tarafından ABD makamlarına hazırlanmış olduğu ortaya çıktı.



TÜRKİYE'Yİ TERÖR DESTEKÇİSİ GİBİ GÖSTERDİ!

Yine aynı raporda "Erdoğan'ın takiyye stratejisini benimsediği kanaatine vardım." şeklinde ifadeler kullanan şüpheli Enver ALTAYLI'nın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ı takiyyeci olarak nitelendirdiği, şüpheli Enver ALTAYLI'nın ABD'deki muhataplarına hitaben hazırladığı raporun bu bölümünde 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra alınan OHAL kararını "kisve" olarak nitelendirdiği, bu vesile ile "…Türkiye'nin demokratik kurumlarına sistematik olarak saldırdı." şeklinde raporlama yaptığı, medyaya baskı yapıldığı, yargı alanındaki FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliğinden ihraç olan şahısları tarafsız yargı mensupları olarak gösterdiği, Millet Vekilleri ve vatandaşların keyfi gözaltı işlemlerine maruz kaldığı, siyasi partilerin 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıktıklarının ama bu siyasi partilerin kendilerini tehdit altında hissettiklerinin raporun bu bölümünde belirtildiği, yine raporda Türkiye'nin El-Kaide, El-Nusra, İŞİD gibi terör örgütlerinin Suriye'de ki operasyonlarda Türkiye'yi "…lojistik destek merkezi olarak kullandı.", "Gizli devlet himayesinin yanı sıra Selefi radikal İslamcılara karşı da halk arasında sempati kaygı verici düzeyde artış gösterdi. Bu arada Erdoğan son olarak, radikal İslamcılardan oluşan silahlı militanları himayesine almaya başladı." şeklinde ifadelerin bulunduğu görüldü.







Bu ifadeler ile şüpheli Enver ALTAYLI'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası alanda terör destekçisi bir devletmiş gibi gösterme amacı güden FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ve destekçisi tüm kurumların söylemlerine kaynaklık eden ve bu minvalde dezenformatif amaç taşıdığı, yine aynı raporda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün ve bu örgütü uluslararası alanda himaye eden kuruluş ve yapıların dezenformasyon amaçlı söylemlerine uygun şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne uluslararası alanda baskı yapılmasını sağlamaya yönelik asılsız değerlendirmelerde bulunulduğu, şüpheli Enver ALTAYLI tarafından yazıldığı, Michael Semple tarafından özetlendiği değerlendirilen raporun metin içeriğinde, Türkiye'nin ABD için etkili müttefiklik durumunu muhafaza etmesi gerektiğini, bu durumun ABD güvenliği için önem arz ettiğini, bu yakınlığa zarar verecek unsurları ortadan kaldıracak tedbirler geliştirilmesi gerektiği, bu minvalde Türkiye'de ABD karşıtlığının körüklenmesini izlemeye Husumeti körükleyen tarafları açığa çıkararak veya itibarını sarsarak uygun bilgi harekâtı ile karşılık vermeye yönelik çalışmaların bulunduğu, bu haliyle ABD karşıtı kişilerin tespit edilerek itibarının yok edilmeye çalışılmasının, geçmiş dönemlerde FETÖ/PDY Terör Örgütü üyelerinin yapmış olduğu kumpaslarla birebir örtüştüğü, yine raporda "İstihbarat kaynaklarını Erdoğan'a ve yakın çevresine ait varlıkları ve yasa dışı gelir akışını tespite yönlendirme Kara para aklamaya karşı önlemler alma ve bu önlemleri Erdoğan ile ABD arasında ortaklık potansiyeli büyümesi koşuluyla kullanmama" yönünde değerlendirmelerde bulunulduğu, şüpheli Enver ALTAYLI tarafından hazırlanan raporun bu bölümünde, 17/25 Aralık 2013 olaylarına benzer şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDAOĞAN'a ve çevresine yönelik bir komplo hazırlığı tavsiyesinde bulunulduğu, ayrıca ABD'de görülen Reza Zarrab davası olarak bilinen davalar tarzı istihbarı bilgiler toplanması yönünde bilgiler verip bunun da zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ile ABD ilişkilerinde bir tehdit unsuru olarak gösterilmesi çabasında olunduğu, yine rapor içeriğinde Türkiye Cumhuriyetini El-Kaide ve DAEŞ terör örgütlerinin hamisi gibi göstermeye çalışılmasının tavsiye edildiği, yine aynı raporda FETÖ/PDY Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in ABD'de bulunmasının Türkiye ABD ilişkilerinin bozulması riskine karşı terörist lideri ABD'nin garantör olacağı ve güvenini sağlayacağı bir üçüncü dünya ülkesine transferinin sağlanması gerektiğini belirterek şüpheli Enver ALTAYLI'nın muhatabına yol gösterdiği görülmektedir.







ABD VE İSRAİL DOSTU ÇIKTI!

İddianamede yer alan bilgilerde, MAC BOOK PRO marka diz üstü bilgisayara ait kütük içerisinde "File [0000011] - -Data-Attachments-22-2-EA" ibaresi ile kayıtlı "Enver Altaylı Was" ile başlayan 15.03.2015 tarihinde "alperen" kullanıcısı tarafından oluşturulmuş Microsoft Word belgesi tespit edildiği, İngilizce olan metin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkçeye tercüme edildiği, tercümeden bu dokümanın Şüpheli Enver ALTAYLI'nın öz geçmişi olduğu, metnin en dikkat çekici kısmının ise şüphelinin "Enver Altaylı, Türk, Amerikan ve İsrail dostluğuna inanmaktadır; kanaatince bu tarafların çıkarları çatışmamakta ve Türkiye'nin jeopolitikası, Amerika ve İsrail'le işbirliğini zaruri kılmaktadır." şeklinde kendisini anlattığı kısım olduğu görüldü.



ABD MANDASI TARAFTARI OLDUĞUNU BAKIN NASIL ANLATTI

Şüpheli Enver ALTAYLI tarafından yazıldığı anlaşılan ve 21.11.2016 günü şüpheli Enver ALTAYLI'nın bilgisayarına ait kütüklükler içerisinde oluşturma tarihi görülen yazı içeriğinde; Enver ALTAYLI'nın belirtmiş olduğu cümlede "Kendi istihbarat kaynaklarım vasıtasıyla yakın takibimde olan Erdoğan'ın …" ifadesiyle şüphelinin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ı hakkında kendi imkanları ile istihbarı bilgiler topladığını beyan ettiği, "Erdoğan'ın hem şahsiyetini hem de niyetlerini ve amaçlarını çok iyi bildiğimden dolayı bu açıklama beni pek şaşırtmadı. Ancak şu iki noktanın çok iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum: Erdoğan, bu basın açıklamasını, Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) üyelik sürecinde veto hakkı olan bir ülke olan Özbekistan'dan dönüşünde yaptı. Erdoğan'ın açıklamaları, uluslararası ilişkileri "müşterinin" dikkatini çekme esasına dayandıran bir şark kurnazlığından çok daha fazlasını ifade ediyordu. Erdoğan, Şangay kararını çok önceden almış ve gerekli temasları kurmuştu. Bu açıklamayla da aslında Türk halkına Şangay kampanyasını pazarlamış oldu. Konuya iyi niyet ve saflıkla yaklaşan kimileri, Erdoğan'ın bu isteğinin asla yerine gelmeyeceğini düşünebilir. Ne var ki Türkiye'nin neredeyse 200 senedir kendine Batı'dan başka bir yaşam alanı benimsememiş olduğunu, ulusal bağımsızlık savaşında dahi İngiliz ya da Amerikan mandasını bağımsızlığının teminatı olarak gördüğünü, yakın zamana kadar ABD'nin kayıtsız şartsız müttefiki ve dostu olduğunu düşününce, Türk toplumunun tek taraflı ve dev bir propaganda aracı vasıtasıyla Şangay ittifakına yönlendirilmesinin bile Batı için telafisi olanaksız bir kayıp olduğu kanaatindeyim. Yaşamımın 50 yılını insanlık tarihinin en büyük hapishanelerinin kurucularından olan insafsız Rus emperyalizmine karşı mücadeleyle geçirmiş bir kişi olarak, saygıdeğer büyüklerim Ruzi Nazar ve Duane Clarridge'e (ruhları şad olsun) karşı taşıdığım ahlaki sorumluluğun bilinciyle biricik dostlarımı mevcut durumun ihtiva ettiği büyük tehlikeler konusunda uyarmayı borç bilirim." şeklindeki beyanı ile Kurtuluş Savaşı döneminde Amerikan ve İngiliz mandasını isteyen hainler ile bu dönemde şüpheli Enver ALTAYLI'nın kendisinin de yazıda belirttiği gibi "…Amerikan mandasını bağımsızlığının teminatı olarak gördüğünü,..." pervasızca yazılan bu cümle ile şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali ve bağımsızlığını fiili olmasa da yabancı devletler güdümüne girmesini istediği, geçmişte Türkiye'de CIA adına görev yapmış Ruzi Nazar ve Duane Clarridge'e karşı büyük hayranlık duyduğu ve etkisinde kaldığı dikkat çekici ve net bir şekilde anlaşıldığı, şüphelinin "Rus emperyalizmine karşı mücadeleyle geçirmiş bir kişi olarak, saygıdeğer büyüklerim Ruzi Nazar ve Duane Clarridge'e (ruhları şad olsun) karşı taşıdığım ahlaki sorumluluğun bilinciyle biricik dostlarımı mevcut durumun ihtiva ettiği büyük tehlikeler konusunda uyarmayı borç bilirim." şeklinde devam ettiği ifadesiyle ABD'li muhatabına Türkiye Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonun önderliğinde oluşacak bir yapılanma içerisinde yer almasının ABD için tehlike arz ettiğini dile getirdiği görüldü.







DARBECİ GÜLEN'E "MUHTEREM EFENDİM" DİYE HİTAP EDİYOR!

Şüpheli Enver ALTAYLI tarafından yazılan mektubun başlık kısmında FETÖ/PDY Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'e "Muhterem Efendim" şeklinde hitap ettiği, bu ifade tarzının örgüt üye/yöneticilerinin liderleri Fetullah Gülen'e hitaben kullandıkları hitap şekliyle bire bir aynı olduğu görüldü.



TERÖRİSTLERİ SEVİMLİ GÖSTERME ÇABASI

Yazı içeriğinde PKK Silahlı Terör Örgütünü sevimli gösterme gayreti içerisinde bulunduğu, yazı içeriğinde iç karışıklık ve kan döküleceğinden bahisle ülkeye dış müdahalenin arzu edildiği intibaını uyandırdığı, mektubun içeriği bakımından mektubun yazılış zamanı itibari ile FETÖ/PDY Terör Örgütüne ait eğitim kurumlarını Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da devlet destekli faal ve etkin hale getirilmesini istediğini, FETÖ/PDY terör örgütü eğitim kurumları ile ilgili konuyu Milli Güvenlik Kurulu gündemine aldırmak için örgüt lideri Fetullah Gülen'e telkinde bulunulmasını istediğini, Milli Güvenlik Kurulunda gündeme alınması planlanan FETÖ/PDY Terör Örgütünün eğitim kurumlarının Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da yaygınlaşmasını sağlayacak raporun hazırlanmasında aktif rol almak istediğini, perde arkasında kalarak, şüphelinin arka planda yani perde arkasında bu işi yöneteceğini, hazırlanacak rapor için Genel Kurmay Başkanlığıyla iyi ilişkileri olan Siyaset bilimci, Sosyolog, Terör uzmanı, Hukukçu ünvanlı kişilerle birlikte ilmi bir çalışma yaptırarak şüpheli mektubundaki ifadesi ile "…(bizim kontrolümüzde)" diyerek FETÖ/PDY Terör Örgütüyle beraber hareket ettiğinin açık ve net olarak belirttiği, şüpheli Enver ALTAYLI'nın muhatabı Fetullah Gülen'e hitaben yazdığı mektupta "Kötüler, peşin hükümlüler, ard niyetliler elbette yalan ve iftiralarını devam ettireceklerdir." diyerek FETÖ/PDY Terör Örgütünün koruma yoluna gittiği, hazırlanacak bu rapor ile kötü ve art niyetli kişilerin "aydınlatılmış ve hizmet kervanına katılmış olacaktır." şeklinde ifade ederek FETÖ/PDY Terör Örgütüne taraftar kazandırmayı amaçladığı ortaya çıktı.







ÖRGÜTÜN 2 NUMARASI İLE YAKIN TEMAS

Mektubun sonuç bölümü olan "Ergenekon Davası Üzerine Bazı Düşünceler:" kısmında Ergenekon davası sanıklarının Rus istihbarat yetkilileri ile ilişkilendirilip özellikle dikkat çekici kısım ise "Ortada Rus istihbarat teşkilatı tarafından manipule edilen bir darbe teşebbüsü vardır." geçmişte işlenen Necip HABLEMİTOĞLU cinayeti ile ilgili olarak tırnak içinde verilen "Necip Hablemitoğlu cinayetinin akabinde temasta olduğum kardeşimize cinayetin bu malum çete tarafından işlendiğini söylemiştim." gibi mektubun yazıldığı tarihteki gündeme ait FETÖ/PDY Terör Örgütü liderine bilgiler verdiği, yine aynı mektupta şüpheli Enver ALTAYLI'nın daha önce alınan ifadesinde belirttiğinin aksine FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü 2 numarası olarak bilinen Mustafa ÖZCAN ile Orta Asya faaliyetleri yürüttüğü ve yakın temas içerisinde bulunduğu, nitekim mektupta bu durumun "Bölgeye Ali Kervancı(Katırcıoğlu), Bahri ve Mustafa Özcan beylerle yaptığımız ziyaret son derece başarılı olmuştur. Daha önce takdim edilen yazılı rapor ve analizlerden sonra Mustafa Özcan Bey Devlet Başkanı'ndan sonra cumhuriyetin en etkili ikinci adamına yapılmak istenen hizmet konusunda detaylı bilgi vermiştir" şeklinde ifade edilmiştir. Yine şüpheli Enver ALTAYLI'nın FETÖ/PDY Terör Örgütü liderine hitaben yazmış olduğu mektubunun sonunda "Muhterem Efendim, lütfen bizi dualarınızdan mahrum bırakmayınız. Burada şu hususu tekrar ifade etmek isterim. Gönlümde Zatı Alilerinize karşı garazsız ve coşkun bir sevgi kaynaması var. Efendim ellerinizden öper huzurunuzda saygı ile eğilirim…." Örgüt liderine "Efendim ellerinizden öper huzurunuzda saygı ile eğilirim…. " şeklinde kullandığı ifadeler ile örgüt liderine bağlılığını dile getirdiği görüldü.



"BU BİR FELAKET OLUR"

İddianamede yer alan belgede yer alan metinde şüpheli Enver ALTAYLI'nın Kaşif KOZİNOĞLU'nun Ergenekon konusunda istihbarata bilgi verdiğini ve yönlendirme yaptığını, Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde MİT müsteşarı veya müsteşar yardımcısı olmaya çalıştığını, o da olmaz ise operasyon daire başkanı olmak için çaba harcadığından bahsettikten sonra Kaşif KOZİNOĞLU'nun böyle bir göreve gelmesinin "…Eğer böyle bir şey olursa , Allah memleketi, Devleti, Fethullah Hoca Efendiyi, Cemaatin Önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur." şeklinde muhatabını yönlendirmeye çalıştığı görüldü.





MEKTUBUNDA ÖRGÜTTEN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİ

Şüpheli Enver ALTAYLI tarafından yazılan mektubun başlık kısmında FETÖ/PDY Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'e "Muhterem Efendim" şeklinde hitap eden FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının hitap şekliyle birebir aynı olduğu, mektup içeriğinde "Haddimi aşmak istemiyorum, affınızı istirham ediyorum." diyerek özür mahiyetinde FETÖ/PDY Terör Örgütünün yaptığı sözde hizmete karşı düşmanlar olduğunu "…bunlar hizmet yolunun basmakları." diyerek örgütten övgüyle söz ettiği görüldü.



"MİT EN KISA ZAMANDA REVİZE EDİLMELİ"

Şüphelinin, "Hizmet kervanınızda benim de payım olursa bu da Rabbimin bana bir büyük lütfu olacaktır." diyerek FETÖ/PDY Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen ile birlikte hareket etme iradesi ortaya koyduğu, Rusya Federasyonu hakkında kısa bir bilgi verip Rus İstihbarat Teşklilatının "…Korkunç İvan'dan günümüze uzanan tesirli ve kanlı bir geçmişi vardır." , "…Rus istihbaratının en güçlü yanı ''sızma-infiltrasyon''dır." diyerek yabancı haber alma teşkilatları MI6, CIA, MOSSAD, BND, Fransız haber alma teşkilatlarına Rus haber alma teşkilatının sızdığını ve buradan yumuşak bir geçişle "MİT kurulmadan önce Türkiye'de devlet içinde yakalanan birçok Rus ajan vardır." ifadesiyle de açıkça söylemese bile bu cümleden anlaşılan "1965 yılından bu yana bizde yakalanan Rus servis ajanı yoktur. Gerçekten yokmudur? Yoksa sızma öylesine güçlüdür ki yakalamak mümkün mü değildir." Milli İstihbarat Teşkilatının mektubun yazıldığı tarihteki mevcut yapısında Rus ajanlarının olduğunu beyan etmekte olup kendisinin sormuş olduğu soruya "Ben ikinci kanaatteyim." şeklinde cevap vererek tekrardan Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde Rus ajanları olduğunu belirttiği, şüpheli Enver ALTAYLI'nın dijital materyallere ait kütüklükler içerisinden 11.10.2008 günü oluşturulduğu tespit edilen ve FETÖ/PDY Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'e hitaben yazmış olduğu yazı metninde "MİT'in en kısa zamanda revize edilmesi, yeniden yapılandırılması gerekir." şeklinde ifadeye rastlandığı görüldü.





35 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede Enver Altaylı hakkında terör örgütü yöneticiliği ve casusluk suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ve Mehmet Barıner'in de aynı suçlardan 30 yıla kadar hapsi talep edildi.