İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün TSK'daki kriptolarına yönelik 'ankesörlü telefon' soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturmada son olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen A.C. itirafçı olmak istediğini soruşturma birimleriyle paylaştı. Adli kontrolle serbest kalan A.C.'nin FETÖ firarisi eski Bugün TV'nin Ankara Temsilciliğini yapan Adem Yavuz Arslan'ın yakını olduğu ortaya çıktı. A.C.'nin bir diğer akrabası ise örgütte eyalet imamı olarak görev yapan Nijerya, Rusya, Hindistan gibi yurt dışı ülkelerde örgütün okullarında öğretmenlik yapan firari T.A. olduğu belirlendi. T.A.'nın Adem Yavuz Arslan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

DARBECİ ÇIKTILAR

A.C.'nin SAT Komando kursundaki hocalarının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için İzmir'deki darbeci ekibe desteğe gitmekle görevli SAT komandosu Astsubay Melih Albayrak ve Astsubay Mustafa Özel olduğu saptandı. 2018 yılında açığa alınan ve 2019 Kasım ayında TSK'dan ihraç edilen A.C. verdiği ifadede ankesörlü telefon yoluyla örgüt imamlarıyla irtibata geçtiğini belirtti.

'YANIMIZA ÜNİFORMAYLA GELME'

Örgütle İlköğretim 7. Sınıfta tanıştığını söyleyen A.C. ifadesinde örgütle ilgili şu bilgileri verdi: "2005 yılında Hava, Kara ve Deniz Askeri lisesi sınavlarına girerek sınavı kazandım. H.D. ve M.B. isimli örgüt imamları bana, 'Sana deniz üniforması yakışır' diyerek beni yönlendirdiler. Bana, 'Askeri liseye girdiğinde seninle irtibata geçeriz. İma yoluyla namaz kıl, oruç tutma, eski kot pantolonlarını giyme, diz kapakları izinden namaz kıldığın belli olur. Yanımıza üniformayla gelme' dediler.

Ben Hava ve Kara Kuvvetlerini asil listeden, Deniz Askeri Lisesi'nin ise yedekten kazanmıştım. Kuleli'ye kayıt yaptıracakken beni Deniz Lisesi'nden Yüzbaşı G.G. aradı asil olarak kayıt yaptırabileceğimi, deniz lisesinin iyi olduğunu söyleyerek beni ikna etti. Deniz Lisesi'ne girince de benim bölük komutanım oldu. H.D. isimli mahrem imam benimle bir esnafın evinde buluşarak, 'Bundan sonra burada iki haftada bir görüşeceğiz. Aksilik olursa sabit, ankesörden beni ara. Yine görüşemezsek ben seni ararım' dedi. H.D. beni sabit hatlardan arıyordu. Benimle görüşmeye ise Mersin'den geliyordu. (Sabah)